Москва, , 16:00 — REGNUM Месяцы борьбы с эпидемией коронгавируса показали высокий уровень сплочённости граждан России. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами.

«Борьба с угрозой коронавируса стала для нас всех настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке. Мы доказали, что мы вместе. Мы единая, сплочённая страна. Мы разделяем общие ценности, которые передавали нам и передали нам наши предки. И человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего», — заявил Путин.

«Ваша самоотверженная работа — главное тому подтверждение. Она вызывает и гордость, и безграничное уважение. Говорю это без всякого преувеличения: волонтёры, сотрудники НКО провляют себя достойно, как мощная, созидательная, жизнеутверждающая сила», — подчеркнул он.