Киев, , 15:57 — REGNUM Верховная рада сегодня, 30 апреля, приняла обращение, осуждающее «вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины».

В поддержку документа высказались 309 народных депутатов при 226 необходимых, против высказались 28 парламентариев фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что принятое обращение будет направлено в парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций.

В Раде было заявлено, что это традиционное заявление для мира от украинских депутатов, но в этом году «в нем есть новаторские мотивы».

Отмечалось, что парламент таким образом обращается к миру и гражданам «со своеобразным видением того, что нужно делать, чтобы Крым вернулся».

«Как показывает ситуация в парламенте в последнее время, в этой Раде, чтобы оказаться в меньшинстве, нужно быть за скорейший мир через компромисс с Россией… В обществе ситуация ровно противоположная. Может, печальные итоги года правления «зелёных» хоть немного заставят голосовавших за них граждан в следующий раз решать головой, а не сердцем», — прокомментировал итоги голосования депутат ОПЗЖ Олег Волошин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Рада нынешнего созыва не принимала громких антироссийских заявлений, в отличие от парламента времен президентства Петра Порошенко.