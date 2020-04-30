Новосибирск, , 15:43 — REGNUM Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в рамках инспекционной поездки на площадку строительства многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в Новосибирске, продемонстрировали устройство монолитной фундаментной плиты будущей арены, доложили о ходе строительства объектов транспортной инфраструктуры. Также Травников побывал на строительной площадке станции метро «Спортивная».

Строительство ледовой арены в Новосибирске Правительство Новосибирской области

По словам главы региона, сроки окончания работ на объекте не переносятся.

«Сегодня подрядчик работает в графике, идёт заливка фундаментной плиты — осталось завершить 4-й сектор этой плиты. Ходом работ я удовлетворён, — прокомментировал Травников. — Из-за особенностей технологического процесса при заливке бетона (он должен быть непрерывным) на этом объекте производство работ не прекращалось ни на один день — даже в период действия указа президента эта организация подходила под критерий непрерывно действующей. Нет задержек в поставках материалов и комплектующих для стройки».

Он уточнил, что объект «особенно важен именно сейчас, когда экономика не только Новосибирской области, но и других регионов переживает не лучшие времена», когда важно обеспечить работой и строителей, и промышленников, и соседей, участвующих в обеспечении стройки.

Губернатор проконтролировал реализацию профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавируса на стройплощадкахк, ведущих деятельность в период пандемии.

Уточним, что с учётом сроков проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории в Новосибирске запланирован не позднее 30 июня 2022 года.

Лимиты финансирования на 2020 год — 3 294 678,90 тыс. рублей, из них из федерального бюджета — 1 404 000,00 тыс. рублей, из областного бюджета — 1 890 678,90 тыс. рублей. Общая сметная стоимость строительства — 10,5 миллиардов рублей.