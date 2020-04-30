Киев, , 15:43 — REGNUM В МИД Украины считают, что сейчас подходящее время для перехода к «большей активности» в развитии отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба в статье для издания The Diplomat, фрагменты из которой сегодня, 30 апреля, публикуют украинские СМИ.

Кулеба заявил, что именно это направление будет новым приоритетом Украины во внешней политике.

«Мы хотим приветствовать больше Азии в Украине, а также больше видеть Украины в Азии. Последние события побуждают всех нас переосмыслить понятие «international business as usual» и искать новые решения, развивать новые надежные долгосрочные партнерские отношения», — утверждает глава украинской дипломатии.

В статье говорится, что по официальным данным, с 2016 года торговля товарами и услугами Украина-АСЕАН выросла почти на 45%, экспорт Украины — на 48%, и в Киеве считают, что эти показатели «не соответствуют существующему потенциалу». С отдельными странами прогресс идет гораздо быстрее — например за последние три года двусторонняя торговля Украины и Сингапура выросла в четыре раза.

ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля в МИД Украины объявили о проведении «недели Азии», причем руководители ведомства подчеркнули, что этот шаг воплощает «начало новой региональной стратегии Украины, направленной на укрепление позиций в посткоронавирусном мире». В ходе «Недели Азии» глава МИД Украины провел телефонные разговоры со своими коллегами из соответствующих стран, а также встречи с их послами в Киеве.