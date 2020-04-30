Ашхабад, 30 апреля 2020, 15:41 — REGNUM Руководство минздрава Туркмении приняло участие во внеочередном совещании министров здравоохранения стран Тюркского совета, проходившем в формате видеоконференции, передают туркменские СМИ.
Главы медицинских ведомств обменялись опытом борьбы с коронавирусом, уделив особое внимание темам профилактики этого инфекционного заболевания и практических методов его лечения.
Также участники мероприятия рассмотрели другие вопросы, касающиеся сотрудничества между странами-участницами Тюркского совета в сфере здравоохранения и противодействия опасным инфекциям.
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