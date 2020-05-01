Москва, , 09:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Первым мая и отметил роль профсоюзов в защите прав трудящихся.

«Традиции Первомая тесно связаны с профсоюзным движением, защитой трудовых прав и интересов граждан… Профсоюзы занимают активную позицию, отстаивая в конструктивном диалоге с органами власти и работодателями интересы и права трудящихся. Люди это ценят», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что Россия является социальным государством, и задачи улучшения жизни людей, обеспечения достойных условий труда и его оплаты для всех являются приоритетными.

«На это нацелены и поправки в Конституцию Российской Федерации, инициированные президентом нашей страны», — указал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодно 1 мая во многих странах мира отмечают праздник Весны и Труда. В этот день проводились массовые демонстрации, однако на фоне коронавируса массовые мероприятия запрещены. Митинги, маёвки проводятся в интернете.

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