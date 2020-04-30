Киев, , 15:24 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что т.н. «антиколомойский» законопроект, в который внесли более 16 тыс. правок, может быть рассмотрен в Раде за один рабочий.

Об этом он заявил сегодня, 30 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер напомнил, что ранее парламент Украины временно утвердил особую процедуру рассмотрения для законопроектов с большим количеством правок. Разумков также рассказал, как будут принимать «антиколомойский» законопроект.

«Если будет поддержка в 226 голосов, будет запущена так называемая особая процедура. В рамках процедуры двое суток дается для депутатов на определение поправок, которые они считают наиболее важными — направить их в комитет. Потом до двух суток предоставляется комитету — чтобы свести эту так называемую особую таблицу. После этого вопрос будет рассматриваться в зале», — заявил Разумков.

По его словам, после таких манипуляций от 16 тыс. правок останется всего 300−400 замечаний, которые вполне реально рассмотреть за один рабочий день.

Конкретную дату рассмотрения документа спикер Рады не уточнил.

ИА REGNUM напоминает, что принятие «антиколомойского» законопроекта является ключевым условием для выделения Киеву новых кредитных средств. 30 марта документ приняли в первом чтении, однако потом отдельные депутаты внесли к нему более 16 тыс. правок. В стандартном пленарном режиме работы рассмотрение документа заняло бы как минимум полгода.