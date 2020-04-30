Ашхабад, , 15:24 — REGNUM Туркменские чиновники обсудили с послом Германии Найтхартом Хёфер-Виссингом вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Туркмении.

Немецкий дипломат отметил, что ФРГ окажет Туркмении содействие в дальнейшем продвижении предложений официального Ашхабада в рамках инициативы «Зеленая Центральная Азия».

Также участники переговоров уделили внимание долгосрочным проектам, таким как «Европейский союз — Центральная Азия: сотрудничество в области окружающей среды и изменения климата».