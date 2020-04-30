Минск, , 15:19 — REGNUM Программа развития Организации Объединенных Наций опубликовала новые данные, подчёркивающие огромные различия в способности стран справляться с кризисом COVID-19 и восстанавливаться после него. Наибольшие риски испытывают бедные страны с низким уровнем развития, констатировали в ПРООН.

«Пандемия — это не просто глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Это системный кризис человеческого развития, который уже беспрецедентным образом затрагивает экономические и социальные аспекты развития. Политика, направленная на уменьшение уязвимости и создание потенциала для преодоления кризисов, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, имеет жизненно важное значение для способности отдельных людей и обществ улучшать условия и восстанавливаться после таких потрясений», — сказано в публикации международной организации.

Там также отметили, что все общества уязвимы перед кризисами, однако их способность реагировать значительно различается во всем мире. Так, наиболее развитые страны — те, что имеют очень высокий рейтинг человеческого развития, — располагают в среднем 55 больничными койками, более 30 врачами и 81 медсестрой на 10 000 человек по сравнению с 7 больничными койками, 2,5 врачами и 6 медсестрами в наименее развитых странах.

Поэтому введение во всём мире карантинов привело к еще большему «цифровому разрыву». Из 6,5 млрд человек по всему миру (85,5% населения) по-прежнему не имеют доступа к надежному широкополосному интернету, что ограничивает их способность работать и продолжать образование.

Представительство организации в Белоруссии отметило: «В Белоруссии уровень готовности варьируется от среднего к высокому. Страна относится к категории государств с очень высоким уровнем человеческого развития (ИЧР 2018 года — 0,817), и имеет 40,8 врачей, 114 медсестер и акушерок, 110 больничных коек на каждых 10 000 человек. По данным на 2017−2018 гг., оснащенность мобильными телефонами на 100 человек составила 122,9, а доступ к широкополосному Интернету на 100 человек — 33,9. В то же время расходы на здравоохранение, по данным на 2016 год, — 6,3% от ВВП, что говорит о среднем уровне готовности».

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«Те, кто уже живет в бедности, особенно подвержены риску. Несмотря на недавний прогресс в сокращении бедности, примерно каждый четвертый все еще живет в многомерной бедности или уязвим к ней. Более 40% населения мира не имеет никакой социальной защиты», — констатировали в организации.

Там также обратили внимание на то, что пандемия COVID-19 напоминает, что сбои в одной сфере вызывают проблемы и в других сферах. Так, в Киргизии значительная часть ВВП приходится на денежные переводы, а такие государства, как Черногория, Мальдивы и Кабо-Верде, сильно зависят от туризма (к примеру, почти 60% ВВП на Мальдивах), который очень сильно страдает от запретов на поездки и карантина.

«Хотя уровень уязвимости населения в отношении многомерной бедности в Белоруссии считается низким, в то же время зависимость страны от притока денежных переводов относится к среднему уровню уязвимости — 2,01% от ВВП страны по данным 2018 года. Доходы от въездного туризма по данным 2018 года составляют 2% от ВВП страны, что также относится к среднему уровню уязвимости», — сказано в публикации ПРООН.

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