Москва, , 15:19 — REGNUM Бюро ПАСЕ приняло решение о переносе июньской сессии.

«Из-за коронавируса июньская сессия Ассамблеи переносится на более поздний срок», — сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») в Facebook.

Решение принято на фоне пандемии коронавируса в мире и в Европе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, было принято решение об отмене апрельской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») предложил председателю ПАСЕ Хенрику Дамсу перенаправить сэкономленные от отмены мероприятий деньги на борьбу с коронавирусом в Европе.

Распространение коронавируса негативно сказывается на политической, социальной и экономической ситуации в Европе. ВОЗ объявила пандемию.

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