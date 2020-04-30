Берлин, , 15:12 — REGNUM Сдвинулся с мёртвой точки проект по созданию нового европейского основного боевого танка. Задержка была связана с процедурой одобрения в бюджетном комитете немецкого бундестага. Таким образом, ФРГ и Франция сделали ещё один шаг к стратегической автономии от США.

Министры обороны ФРГ и Франции поставили свои подписи под рамочным соглашением по проекту создания нового основного боевого танка. Проект носит название Main Ground Combat System (MGCS). Об этом сообщило министерство обороны ФРГ.

В результате работы по этой программе должна быть построена боевая машина для замены немецких основных боевых танков Leopard-2 и французских основных боевых танков Leclerc. Срок реализации проекта — середина 2030-х годов. Минобороны Германии отмечает, что таким образом дан важный сигнал к европейскому сотрудничеству в оборонной политике.

Подписанное рамочное соглашение определяет проектные организации и структуры управления. Обе страны должны в равной степени извлечь выгоду из сотрудничества, поэтому контракты, которые должны быть заключены, основаны на 50-процентном финансировании между Германией и Францией. Кроме того, обе страны должны получить достаточные права на интеллектуальную собственность для предполагаемого использования результатов труда в будущем.

Министры также подписали соглашение о реализации договорённостей под номером 1. В рамках него будет проводиться исследование по определению архитектуры системы. Архитектура системы является необходимым условием для разработки демонстратора технологии, который может использоваться для проверки немецких и французских требований к Main Ground Combat System.

У ФРГ и Франции есть ещё один совместный проект — проект по созданию перспективного истребителя. Речь идёт о боевой машине шестого поколения. Участником этой программы также является и Испания.