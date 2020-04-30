Киев, 30 апреля 2020, 15:24 — REGNUM У здания правительства Украины в Киеве вновь собрались предприниматели с требованием ослабить карантин, сообщает 30 апреля «РБК-Украина».
По данным журналистов, акция проходит мирно, в ней участвуют несколько десятков человек.
Издание Strana.ua связалось с Иваном Рудяком — одним из организаторов вчерашнего митинга. По его словам, протест полноценно продолжится через несколько дней. В Киеве готовы собраться предприниматели из разных регионов Украины.
Напомним, 29 апреля у здания парламента Украины прошла крупная акция протеста. В ходе акции произошла стычка митингующих с полицией. Предприниматели требовали снять карантинные ограничения и позволить им работать.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что медицинский гуманитарный груз, торжественно привезённый на Украину с Китая, оказался в строительных магазинах сети «Эпицентр», которая, в отличие от предпринимателей, не прекратила работать в связи с карантином.
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