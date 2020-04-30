Киев, , 15:24 — REGNUM У здания правительства Украины в Киеве вновь собрались предприниматели с требованием ослабить карантин, сообщает 30 апреля «РБК-Украина».

По данным журналистов, акция проходит мирно, в ней участвуют несколько десятков человек.

Издание Strana.ua связалось с Иваном Рудяком — одним из организаторов вчерашнего митинга. По его словам, протест полноценно продолжится через несколько дней. В Киеве готовы собраться предприниматели из разных регионов Украины.

«Мы сейчас консолидируем силы. Власть считает, что 200 машин это мало, мы соберём больше. Выступим единой командой со всех регионов. Они должны принять тот факт, что они не правы и малый бизнес очень важен. Власти нужно научиться общаться с бизнесом, а не только с «Эпицентром», — рассказал он.

Напомним, 29 апреля у здания парламента Украины прошла крупная акция протеста. В ходе акции произошла стычка митингующих с полицией. Предприниматели требовали снять карантинные ограничения и позволить им работать.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что медицинский гуманитарный груз, торжественно привезённый на Украину с Китая, оказался в строительных магазинах сети «Эпицентр», которая, в отличие от предпринимателей, не прекратила работать в связи с карантином.

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