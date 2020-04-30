Анкара, , 14:59 — REGNUM Турция направила Соединённым Штатам вторую партию медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

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Уточняется, что военно-транспортный самолёт с грузом медицинских принадлежностей на борту вылетел сегодня, 30 апреля, с военной базы Этимесгут в Анкаре.

https://twitter.com/yavuzselimkiran/status/1255779787949342720

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«В знак солидарности с Соединёнными Штатами, борющимися против COVID19, мы отправили наш грузовой самолёт, перевозящий вторую часть медицинской помощи», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, первый самолёт с медицинскими принадлежностями в помощь США Турция отравила 28 апреля. Помочь Вашингтону ранее пообещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также Анкара направляла гуманитарные грузы в Великобританию, Италию, Испанию, некоторые балканские страны и Пакистан.