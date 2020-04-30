Париж, 30 апреля 2020, 14:42 — REGNUM Двенадцать европейских стран, включая Францию, попросили Европейскую комиссию приостановить обязательства, взятые авиакомпаниями, по возмещению средств пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за коронавируса, для поддержки сектора, сильно пострадавшего от кризиса, передает BFM TV.
Эти страны (Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Греция, Франция, Ирландия, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша и Португалия) просят позволить авиакомпаниям выбирать, как им возместить средства пассажирам.
«Обязательство по возвращению средств за аннулированные билеты, если пассажир так решит, ставит авиакомпании в сложное положение, сталкивая их с серьезными проблемами», — утверждают двенадцать европейских стран.
Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Парижа дополнительно закажет 22 млн защитных масок для жителей столицы Франции.
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