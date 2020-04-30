Уфа, , 14:50 — REGNUM Курировать и контролировать работу минздрава Башкирии будет заместитель руководителя администрации главы региона Ринат Баширов. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в соответствии с подписанным главой Башкирии Радием Хабировым распоряжением, Ринат Баширов будет контролировать работу этого ведомства и государственных медучреждений республики.

По словам Радия Хабирова, этим решением республиканскому минздраву дается надежная поддержка, поскольку объем работы в системе здравоохранения стал просто огромный. При этом важно не терять из виду и другие отрасли здравоохранения, поскольку граждане болеть не перестали.

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