Москва, , 14:30 — REGNUM Активность волонтёрского движения на фоне эпидемии коронавируса служит хорошим индикатором уровня развития российского общества. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами.

«Начали звонить люди не просить помощь, а предлагать помощь. Люди, далёкие от общественной деятельности, тем более политической деятельности, люди, жившие до сих пор обычной, рядовой жизнью, занимавшиеся своими текущими делами — вдруг у них что-то шевельнулось внутри. Они активно начали предлагать свои услуги и не просто предлагать, а делать, даже если их об этом никто не просит», — заявил Путин.

«Это впечатляет, должен сказать. За живое просто задевает и говорить ещё раз о том, что у нас очень сильное здоровое общество», — отметил он.