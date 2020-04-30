Тбилиси, , 14:31 — REGNUM Соглашение оппозиционных партий Грузии о выдвижении единых кандидатов на предстоящих парламентских выборах снова действует. Об том агентству «ИнтерпрессНьюс» рассказали представители «Единого национального движения» (ЕДН) и «Европейской Грузии» (ЕГ).

«Идея выдвижения единых кандидатов в отдельных округах опять-таки остается в силе, и она не будет пересмотрена», — рассказал журналистам председатель парламентской фракции ЕДН Роман Гоциридзе.

Он отметил, что важным является исполнение правящей партией «Грузинская мечта» обязательств по избирательной реформе и освобождению «политических заключенных».

Договоренности оппозиционных партий подтвердил журналистам также член ЕГ Акакий Бобохидзе. Он отметил, что имена единых кандидатов из-за ситуации с коронавирусом будут озвучены позже.

Как сообщало ИА REGNUM, после ряда протестных акций оппозиции в Грузии правящая партия 8 марта заключила с ними соглашение. В «Грузинской мечте» согласились провести реформу схемы голосования на парламентских выборах, а также не применять судебную систему для преследования политических противников. Последнее обещание в оппозиции восприняли, как освобождение ее представителей, которые находятся в тюрьмах по уголовным делам.

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