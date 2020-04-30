Киев, , 13:53 — REGNUM Заявление правительство Украины о том, что оно берет под контроль выезд за границу заробичан» претендует на «шнобелевскую премию» за самую глупую экономическую идею, которая в нынешних условиях становится еще и социально опасной, заявил 30 апреля экономист Алексей Кущ.

По сути, речь идет о «квотах» на экспорт рабочей силы, заявил специалист.

«В последние годы большинство чиновников и экспертов на Украине так радовались росту трудовых трансфертов в структуре платежного баланса, что как-то неудобно было вспоминать о том, что из страны, производящей высокотехнологическую продукцию, мы превратились в экспортера «зерна, меда и рабов»… то есть с позиции индустриального общества скатились на уровень феодализма времен Киевской Руси», — отмечает Кущ.

По его словам, вполне логично, что власть Украины будет пытаться контролировать хоть что-то, что приносит деньги — «в данном случае трудовую миграцию».

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы в ближайшее время. По его словам, «координировать» выезд заробичан за границу будет правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.