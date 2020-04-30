Подгорица, , 13:52 — REGNUM Оппозиционные партии Черногории все еще не приняли решения по поводу участия в предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти этой осенью. При этом большинство партий согласно с тем, что правящая Демократическая партия социалистов во главе с президентом Мило Джукановичем уже начала «скрытую» и «хитрую» предвыборную кампанию, и что условий для проведения честных выборов нет.

Об этом пишет черногорское издание Vijesti в статье, посвященной позиции оппозиционных партий к предстоящим выборам.

Так, депутат парламента от «Демократического фронта» Йован Вучурович считает, что выборы могут быть проведены только по договоренности с оппозицией — в противном случае это будут не выборы, а насилие. «Из такого насилия не может выйти легитимная власть, которую признают граждане Черногории», — считает он.

При этом Вучурович отметил, что оппозиции не стоит обращать в данный момент внимание на рекомендации из Брюсселя, который не подержит бойкот черногорских выборов. Напомним, что об этом ранее заявил докладчик Европейского парламента по Черногории Тонино Пикула.

«Мы не знаем, используют ли в других странах страдания народа так бесстыдно, как это делает Демократическая партия социалистов, проводя предвыборную кампанию в разгаре пандемии. Очевидно, что они готовы на всё, чтобы сохранить то, что украли», — сказал Вучурович.

Вице-председатель Гражданского движения URA Милош Контар считает, что условия перед выборами хуже, чем в 2016 году.

«От наших международных партнеров мы ожидаем поддержки — она для нас важна и необходима. В Черногории необходимо окончательно добиться соблюдения демократических принципов, которые действуют в современной Европе», — считает он.

Напомним, что в соседней с Черногорией Сербии парламентские выборы должны пройти сразу же после отмены чрезвычайного положения в стране, введенного из-за борьбы с эпидемией коронавируса. Сербская оппозиция, объединившаяся вокруг «Союза за Сербию», пока придерживается решения о бойкоте предстоящих выборов.