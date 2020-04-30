Нур-Султан, , 13:49 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с Днем единства народа Казахстана, сообщили 30 апреля в пресс-службе экс-президента.

«Этот праздник олицетворяет наши лучшие черты — открытость, доверие, патриотизм», — сказал Назарбаев. Он отметил, что в 2020 году Казахстан отмечает праздник в особых условиях.

Бывший глава государства выразил уверенность в том, что жители республики справятся со всеми вызовами и станут еще сильнее.

Напомним, 1 мая 1995 года Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства Казахстана. Этим решением отменялось празднование Дня труда.