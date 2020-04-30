Сеул, , 13:43 — REGNUM Национальное собрание Южной Кореи утвердило законопроект о втором дополнительном бюджете в размере 12,3 трлн вон (~$10,19 млрд), направленый на оказание единовременной финансовой помощи населению, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Об этом 30 апреля сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что выплаты начнутся с 13 мая. Домохозяйства, состоящих из одного человека, чей доход ниже среднего получат 400 тыс. вон (~$330), из двух — 600 тыс. вон (~$500), из трех — 800 тыс. вон (~$660), из четырёх и более — 1 млн вон (~$830).

Напомним, что ранее правительство Южной Кореи намеревалось выделить на оказание финансовой помощи 7,6 трлн вон (~$6,29 млрд).

Помощь планировалось оказать 70% домохозяйствам с низким доходом, однако впоследствии было принято решение помощь всем домохозяйствам страны.