Киев, , 13:28 — REGNUM В официальной парламентской газете «Голос Украины» сегодня, 30 апреля, опубликован закон о продаже земли.

Таким образом, процедура принятия документа на сегодня окончательно завершена, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закон был принят Верховной радой во втором чтении и в целом на внеочередной сессии 31 марта совместными усилиями фракций Зеленского «Слуга народа» и Порошенко «Европейская солидарность». Процедура голосования была оспорена отдельными депутатами, поэтому окончательно закон в Раде приняли 13 апреля, передав на подпись президенту. Зеленский подписал документ только 28 апреля, что заставило экспертов обсуждать, чем вызвана такая пауза.

По закону, с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров получают исключительно граждане Украины. С 2024 г. возможность покупать землю юридические лица, владельцами которых являются украинцы — до 10 тысяч гектаров земли.

Ряд политических сил Украины обещает, что закон о продаже земли еще будет оспорен в судах, в том числе — в Конституционном суде страны.