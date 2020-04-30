Киев, , 13:26 — REGNUM В 2019 году украинские трудовые мигранты перевели из-за рубежа около $15,8 млрд, что составило примерно 10% ВВП страны, заявил председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Сообщение опубликовано 30 апреля на официальном сайте партии.

Политик отметил, что переводы трудовых мигрантов более чем в шесть раз превышают прямые иностранные инвестиции в страну в 2019 году.

По его словам, Всемирный банк прогнозирует в 2020 году падение объёма денежных переводов на 27,5%, что больно ударит по украинской экономике.

«Что означают эти потери для Украины? Не менее 5% ВВП только на самой сумме поступлений в страну. К этому необходимо добавить: пособия по безработице, снижение потребительского спроса в стране. Эти и другие факторы формируют ещё не менее 3% потерь ВВП», — рассказал Медведчук.

Он подчеркнул, что резкое снижение поступлений от трудовых мигрантов станет ещё одним фактором кризиса наряду с падением промышленного и сельскохозяйственного производства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива предрёк гибель жителей Украины до тех пор, пока в стране не появится сильный национальный лидер.

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