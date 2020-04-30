Москва, , 13:15 — REGNUM На сегодняшний день привлечение Соединённых Штатов к переговорам по украинскому урегулированию в «нормандском формате» не обсуждается. Об этом сегодня, 30 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Об этом речь не идёт», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он в очередной раз напомнил, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе. По его словам, Киеву невозможно выдвигать новые условия, не обсудив это с ДНР и ЛНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США поучаствовать в процессе урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе. Украинский лидер на пресс-брифинге с государственным секретарём США Майком Помпео выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессу мирного урегулирования на востоке Украины, в частности назначением по этим вопросам отдельного должностного лица от Государственного департамента.