Программы поддержки для медработников распространят на волонтёров — Путин
Программы поддержки, разработанные для медицинских работников, нужно распространить в том числе на волонтёров, работающих в медицинских учреждениях. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами.
«То, что надо некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить на волонтёров — с вами согласен, конечно. Вы правы. Они вместе с вами там на передовой фактически», — заявил Путин.
Врачи надеются, что обеспеченность медработников средствами индивидуальной защиты по всей России будет будет решена. В больнице в Коммунарке таких проблем уже нет.
«Задевает за живое» — Путин впечатлился активностью волонтёров
Активность волонтёрского движения на фоне эпидемии коронавируса служит хорошим индикатором уровня развития российского общества. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами.
«Начали звонить люди не просить помощь, а предлагать помощь. Люди, далёкие от общественной деятельности, тем более политической деятельности, люди, жившие до сих пор обычной, рядовой жизнью, занимавшиеся своими текущими делами — вдруг у них что-то шевельнулось внутри. Они активно начали предлагать свои услуги и не просто предлагать, а делать, даже если их об этом никто не просит», — заявил Путин.
Более 6 тысяч профильных волонтеров по всей России помогают в больницах врачам бороться с эпидемией коронавируса.
«Люди далекие от общественной и политической деятельности стали предлагать свою помощь. У нас очень здоровое общество, это очень задевает за живое», — отметил президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами. Он попросил участников акции высказать свои предложения властям.
К акции #МыВместе присоединились уже более 100 тысяч волонтеров.
Чего мы не ожидали, что люди будут не просто просить о помощи, но и предлагать ее, — рассказали участники акции #МыВместе президенту России. Люди предлагали любую помощь — силы, деньги, перевозки.
Отдельный вид помощи — это помощь врачам.
Власти Москвы делают все возможное, чтобы не допустить распространения коронавируса, однако каждый гражданин сам ответственен за соблюдение самоизоляции. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас у всех вопросы только к себе должны быть в этой ситуации. Мэрия делает все, что возможно», — сказал представитель Кремля.
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