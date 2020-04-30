Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, проведет онлайн-встречу с волонтерами, принимающими участие в работе по борьбе c пандемией COVID-19. В беседе примут участие руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и руководитель Центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе Павел Савчук.

Позже глава государства проведет совещание по экономическим вопросам. В нем примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также члены правительства России.

Ранее, 28 апреля, президент провел расширенное совещание с губернаторами по ситуации с коронавирусом, а также обратился к гражданам России.

На этом совещании президент огласил ряд решений. Нерабочими в стране объявлены дни с 1 по 11 мая, президент поручил к 5 мая подготовить меры по ослаблению режима изоляции в регионах.

Какие экономические аспекты обсудит глава государства сегодня и что расскажут ему волонтеры — читайте в трансляции ИА REGNUM.