Москва, , 13:13 — REGNUM Россия хочет дипломатического решения ливийского конфликта, то такое вряд ли возможно, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию в Ливии.

«Недавно Правительству национального согласия удалось отбросить силы Хафтара от побережья и пробить себе коридор к Тунису, а это значит, что они обретают дополнительные возможности внешней материальной поддержки. Так что боюсь, что в Ливии ещё далеко до конца катастрофических процессов, — сказал Вассерман. — Трудно сказать, как наши смотрят на Хафтара. Понятно, что лучше, чем на самопровозглашенное «национальное согласие». Также хочу заметить, что войска Хафтара официально подчинены парламенту, избранному настолько законно, насколько это вообще возможно в условиях гражданской войны. И уж во всяком случае законнее, чем правительство национального единства. Но проблема не в Хафтаре, не в парламенте, и не в правительстве. Проблема в самой гражданской войне. И в попытках Российской Федерации эту самую гражданскую войну прекратить если не полностью, то по крайней мере притормозить».

Но, как пояснил Вассерман, скорее всего, сделать это у РФ не получится, так как большая часть гражданских войн кончается не примирением, а военным поражением одной из сторон.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что заявление главы ЛНА Халифы Хафтара о том, что теперь его армия является верховной властью в Ливии, в Москве не одобряют.