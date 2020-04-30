Афины , , 13:14 — REGNUM Немецкая газета Tagesschau в статье, озаглавленной «Греция как государство-модель», ссылается на очень позитивные результаты этой страны в плане мер по прекращению пандемии коронавируса.

Как пишут журналисты издания, многих греков самих удивляет дисциплина, проявленная в их стране в области борьбы с коронавирусом и надлежащего управления кризисом со стороны правительства.

Tagesschau обсуждает телевизионное сообщение премьер-министра Греции Кирьакоса Мицотакиса с объявлениями о постепенном ослаблении ограничительных мер со следующего понедельника, в контексте которых был сделан короткий промежуточный отчет о том, что уже достигнуто.

Помимо прочего, в публикации отмечается готовность Греции справиться с ситуацией, а также широкое признание манипуляций и мер правительства Греции на этом критическом этапе, и упоминаются соответствующие статистические данные, согласно которым 85% греков высоко оценили действия властей во время пандемии.