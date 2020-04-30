Киев, 30 апреля 2020, 12:58 — REGNUM На внеочередном заседании украинского парламента не будут рассматривать никакие кадровые назначения, заявила 30 апреля заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук, сообщил телеканал «Украина 24».
Депутат отметила, что Саакашвили вёл переговоры также с другими политсилами, представленными в парламенте Украины, «но это политика, демократия, это решение Верховной Рады», — добавила она.
Кравчук допустила, что Верховная рада уже не будет возвращаться к данному кадровому назначению.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о возможном участии Саакашвили в Национальном совете реформ — консультативном органе при президенте Украины, функцией которого является разработка реформ.
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