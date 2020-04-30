Киев, , 12:58 — REGNUM На внеочередном заседании украинского парламента не будут рассматривать никакие кадровые назначения, заявила 30 апреля заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук, сообщил телеканал «Украина 24».

«Мы не будем рассматривать никаких кадровых вопросов, в том числе кадрового вопроса относительно вице-премьер-министра по вопросам реформ, кандидатуру которого мы обсуждали — Михаила Саакашвили. Действительно, нет голосов сейчас под его кандидатуру», — рассказала она.

Депутат отметила, что Саакашвили вёл переговоры также с другими политсилами, представленными в парламенте Украины, «но это политика, демократия, это решение Верховной Рады», — добавила она.

Кравчук допустила, что Верховная рада уже не будет возвращаться к данному кадровому назначению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о возможном участии Саакашвили в Национальном совете реформ — консультативном органе при президенте Украины, функцией которого является разработка реформ.

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