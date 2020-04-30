Москва, , 12:42 — REGNUM В последние дни наблюдается рост фальшивых новостей об эпидемии коронавируса и противоэпидемических мерах властей, при этом они приобретают всё более явный политизированный характер. Об этом 30 апреля заявил эксперт в области информационной безопасности Игорь Ашманов на телеканале «Россия 24».

«Мы видим, что часть этого вала полизитируется всё больше и больше. Фальшивки в основном про то, как не хватает масок, как всё плохо, что власть снова скрывает — для того, чтобы прямо сейчас подогреть политическую активность» , — заявил Ашманов.

«Политические фейки совершенно утилитарные, манипулятивные. Там всё видно — шито на живую нитку», — указал он.

Напомним, ранее были ужесточены наказания за публичное распространение ложной информации о чрезвычайных ситуациях, в том числе о распространении коронавируса COVID-19. Нарушителям грозит наказание от штрафа 300 тыс. рублей до пяти лет лишения свободы.