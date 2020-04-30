Сеул, , 12:31 — REGNUM Предполагается, что в августе 2020 года представители ВМС Южной Кореи примут участие в международных военных учениях стран Азиатско-Тихоокеанского региона «RIMPAC 2020». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, учения планируется провести в период с 17 по 31 августа.

Известно, что ранее в маневрах с южнокорейской стороны принимали участие эскадренные миноносцы типа «Король Седжон Великий» и подводные лодки класса Чан Бого.

Однако в текущем году число участников и военной техники, которые примут участие в учениях, будет скорректирован в зависимости от ситуации с коронавирусом.

RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise) — крупнейшие в мире международные военно-морские учения. Организуются ВМС США с участием союзных государств Азиатско-тихоокеанского региона. Проводятся с периодичностью в два года.