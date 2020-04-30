Тбилиси, , 12:11 — REGNUM 30 апреля Грузия отмечает День вооруженных сил, сообщает министерство обороны Грузии. В 29-ю годовщину основания грузинской армии представители правительства Грузии почтили память воинов, погибших в борьбе за территориальную целостность страны.

Премьер-министр Георгий Гахария, президент Саломе Зурабишвили, председатель парламента Арчил Талаквадзе, министр обороны Ираклий Гарибашвили и начальник Генштаба сил обороны Грузии генерал-лейтенант Владимир Чачибая возложили венки к монументу погибшим на площади Героев в Тбилиси.

Национальная гвардия Грузии была создана в декабре 1990 года постановлением Верховного совета республики. 24 апреля 1991 года был издан приказ о призыве на обязательную военную службу, а 30 апреля официально начался призыв. Именно с этой даты и ведет Грузия отсчет истории современной грузинской армии, говорится в сообщении министерства обороны.