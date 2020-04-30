Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Оценка, которую советник президента США Джаред Кушнер дал действиям администрации в период пандемии, не учитывает реальности, считает сенатор Пэтти Мюррей.

В своем Twitter Мюррей обсуждает слова Кушнера о том, что принятые властями США меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции являются «историей успеха».

По мнению сенатора, такая оценка полностью игнорирует тысячи погибших и миллионы жителей США, чьи жизни были разрушены этим кризисом. «Это абсурдная попытка отвлечься от неспособности администрации Трампа увеличить испытательный потенциал нашей страны каким-либо значимым образом», — пишет Мюррей.

С ней соглашается популярный комментатор CNN Кейт Бойкин: «26 млн безработных, 1 млн заразившихся коронавирусом, почти 60 000 смертей за 5 недель ‑ и это Джаред Кушнер имеет наглость называть «большой историей успеха».

По мнению Кушнера, миллион инфицированных свидетельствует о высоком уровне тестирования. Согласно прогнозу советника президента, июнь будет переходным месяцем, а к июлю ситуация нормализуется.