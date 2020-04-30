Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Книга бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона увидит свет не ранее следующего месяца. Её выход перенесён с 12 мая на 23 июня. Об этом сообщается на сайте издательства Simon & Schuster.

Читайте также: Болтон расскажет в своей книге о давлении США на Украину

Книга Болтона первоначально должна была выйти в марте, но затем её выход был отложен до мая. Как отмечает газета USA Today, это могло быть связано с проверкой содержания книги в Белом доме.

Читайте также: Джону Болтону предложили не публиковать скандальные мемуары целиком

Также отмечается, что книга Болтона «потяжелела». Теперь количество страниц в ней составляет 576. При этом первоначально было указано 528 страниц.

Представитель компании Simon & Schuster отказался от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США заявила, что книгу экс-советника главы Соединённых Штатов Джона Болтона не следует публиковать целиком, поскольку она раскрывает секретную информацию, и направила её автору письмо с просьбой скорректировать текст.