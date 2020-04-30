Минск, , 11:57 — REGNUM Вопросы предоставления Белоруссии иностранной безвозмездной помощи, а также возможной корректировки действующего порядка ее регистрации и использования рассмотрены 30 апреля на совещании с участием Александра Лукашенко. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

«Мы видим активизацию наших западных партнеров — различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем», — заявил Лукашенко.

Он уверен, что постсоветская республика открыта для финансирования, направленного на социальные цели — на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.

«Управление делами и Администрация президента подготовили соответствующие предложения. В целях снижения нагрузки на бюджет по моему поручению в 2018 году правительство совместно с управлением делами утвердило комплекс мер по привлечению помощи», — сообщил Лукашенко.

Он поведал, что реализация этих мер привела к росту финансовых поступлений из-за рубежа: только за последние три года их общий объем составил около $240 млн. «Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге», — сказал белорусский лидер.

Напомним, поступление в Белоруссию гуманитарной помощи происходит через оформление специального разрешения в департаменте по гуманитарной деятельности управления делами президента. Введение такой процедуры Лукашенко обосновал финансированием с Запада своих политических оппонентов под предлогом оказания гуманитарной помощи.

Как показала практика («дело Беляцкого» и др.), финансирование прозападной русофобской оппозиции возможно в самых разных вариантах. После введения разрешительных процедур поток гуманитарной помощи в Белоруссию сократился.