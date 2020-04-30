Джакарта, , 11:56 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что число бедных людей увеличится из-за экономических последствий вспышки COVID-19, сообщает Kompas.

Экономические последствия пандемии, вызванной коронавирусом, поразили различные сектора.

«Сообщество сильно пострадало. Почти все сектора разбросаны по всей стране», — заявил глава государства, открывая конференцию по планированию национального развития 2020 года посредством видеоконференции.

Само правительство запустило различные программы социальной защиты, чтобы преодолеть экономические последствия COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезиизаявил, что государство восстановится и выйдет из кризиса, вызванного коронавирусом, в 2021 году.

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