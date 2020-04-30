Сеул, , 12:03 — REGNUM Начальники штабов ВВС 20 стран Индо-Тихоокеанского региона 30 апреля провели видеоконференцию, в рамках которой обсудили ситуацию с коронавирусом и опыт Южной Кореи в борьбе с эпидемией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, во встрече приняли участие представители США, Канады, Японии, Австралии, Франции, Сингапура, Индонезии и других стран АСЕАН.

Известно, что стороны обсудили пограничное сотрудничество, меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в армии.

В рамках встречи представитель Южной Кореи подробно рассказал об усилиях правительства, прозрачности предоставляемых данных, политике социального дистанцирования.

По завершении встречи представители двадцати стран также договорились активно делиться своим опытом и ноу-хау в будущем.