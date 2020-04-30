Москва, , 11:46 — REGNUM В ходе борьбы с распространением коронавируса Северная Корея довольно жёстко закрыла свои границы, что могло наложить отпечаток на её экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Так он прокомментировал слова государственного секретаря США Майка Помпео, который не исключил вспышки голода на территории КНДР. Востоковед подчеркнул, что в основном информация о голоде в Северной Корее поступает из ангажированных антипхеньянских источников. Однако есть и ещё один фактор.

«Разговоры о том, что всё плохо, в определённой мере поддерживает и Северная Корея, — сказал Асмолов. — Потому что в условиях, когда у тебя почти эмбарго, когда куча продуктов внезапно оказываются предметами роскоши (в Северную Корею, например, нельзя поставлять даже майонез) северяне тоже мухлюют со статистикой и заявляют, что всё плохо и что надо больше еды. Наконец, есть ещё одна деталь — в ходе борьбы с коронавирусом Север довольно жёстко закрыл границы, в том числе приграничную торговлю. Это значит, что всякого рода полулегальные и даже частично легальные поставки через границу с Китаем прекратились, что тоже может наложить отпечаток на экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что голод в КНДР поможет добиться её денуклеаризации.

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