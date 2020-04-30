Москва, 30 апреля 2020, 11:46 — REGNUM В ходе борьбы с распространением коронавируса Северная Корея довольно жёстко закрыла свои границы, что могло наложить отпечаток на её экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Так он прокомментировал слова государственного секретаря США Майка Помпео, который не исключил вспышки голода на территории КНДР. Востоковед подчеркнул, что в основном информация о голоде в Северной Корее поступает из ангажированных антипхеньянских источников. Однако есть и ещё один фактор.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что голод в КНДР поможет добиться её денуклеаризации.
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