Киев, 30 апреля 2020, 11:47 — REGNUM Из 30 стран-лидеров по уровню иностранных инвестиций только одна страна имеет непогашенный кредит перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Оксана Красовская в своей статье, опубликованной 30 апреля на сайте организации.
Эксперт отметила, что задолженность перед МВФ имеет только Аргентина, занимающая 26-е место в рейтинге.
Она также отметила, что Россия, занимающая 31-ю строчку рейтинга, прекратила одалживать деньги МВФ в 2005 году и не имеет долгов по кредитам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что кредит МВФ не спасёт Украину от дефолта, а ускорит его.
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