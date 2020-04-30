Киев, , 11:47 — REGNUM Из 30 стран-лидеров по уровню иностранных инвестиций только одна страна имеет непогашенный кредит перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Оксана Красовская в своей статье, опубликованной 30 апреля на сайте организации.

«Только восемь стран из 30 сотрудничали с МВФ в течение последних 20 лет, но в настоящее время не имеют задолженности перед МВФ… Остальные, а это 21 страна, или не сотрудничали с МВФ более 20 лет, или не сотрудничали вовсе», — рассказала она.

Эксперт отметила, что задолженность перед МВФ имеет только Аргентина, занимающая 26-е место в рейтинге.

«Популярный тезис о том, что «сотрудничество с МВФ необходимо для привлечения иностранных инвестиций» — мягко скажем, не правдив», — подытожила Красовская.

Она также отметила, что Россия, занимающая 31-ю строчку рейтинга, прекратила одалживать деньги МВФ в 2005 году и не имеет долгов по кредитам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что кредит МВФ не спасёт Украину от дефолта, а ускорит его.

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