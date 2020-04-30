Стокгольм, , 11:53 — REGNUM В муниципалитетах Швеции на местном уровне для граждан существует возможность написать политикам, непосредственно принимающим решения. Граждане отправляют письма местным чиновникам, в которых указывают на недостатки в их работе или предлагают меры по улучшению работы по предоставлению госуслуг. Однако все чаще власти муниципалитетов прекращают практику рассмотрения таких писем граждан. Об этом 30 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Из 235 муниципалитетов, представители которых согласились принять участие в опросе, проводимом журналистами P4 Örebro, лишь сотрудники 136 заявили, что они рассматривают письма граждан при выполнении своих служебных обязанностей. В то же время представители более 30 муниципалитетов ответили, что отменили такую практику за последние пять лет.

Например, в прошлом году в Карлскуге, расположенной в центральной части Швеции, власти решили вместо этого ввести электронные петиции, которые обрабатываются, если как минимум 50 человек выразили свою поддержку, подписавшись под ними. Анна Раген, которая является председателем муниципального совета Карлскуги, считает, что «электронные обращения более демократичны, потому что за ними стоит бóльшая поддержка людей».