Джакарта, , 10:39 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сделала заявление по поводу призыва Австралии создать независимую следственную группу для расследования возникновения COVID-19, сообщает Sindonews.

По словам Ретно Марсуди, Индонезия продолжает следить за действиями Австралии.

«Индонезия следит за действиями Австралии в отношении международного расследования», — заявила Ретно Марсуди.

«Однако в настоящее время Индонезия сконцентрируется на рассмотрении COVID-19 и его социально-экономических последствий», — продолжила глава МИД Индонезии.

Напомним, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что призыв Австралии провести независимое расследование возникновения нового типа коронавируса имеет смысл и не нацелен на какую-либо страну.