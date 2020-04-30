Джакарта, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сделала заявление по поводу призыва Австралии создать независимую следственную группу для расследования возникновения COVID-19, сообщает Sindonews.
По словам Ретно Марсуди, Индонезия продолжает следить за действиями Австралии.
«Индонезия следит за действиями Австралии в отношении международного расследования», — заявила Ретно Марсуди.
«Однако в настоящее время Индонезия сконцентрируется на рассмотрении COVID-19 и его социально-экономических последствий», — продолжила глава МИД Индонезии.
Напомним, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что призыв Австралии провести независимое расследование возникновения нового типа коронавируса имеет смысл и не нацелен на какую-либо страну.