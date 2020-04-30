Берлин, , 10:34 — REGNUM В министерстве иностранных дел Германии осудили теракт в сирийском Африне, жертвами которого стали свыше 40 человек. Об этом 30 апреля сообщается в заявлении ведомства.

«Министерство иностранных дел решительным образом осуждает вчерашний террористический акт в сирийской провинции Африн», — говорится в заявлении ведомства.

В немецком внешнеполитическом ведомстве не уточнили, какую именно организацию они обвиняют в совершенном преступлении.

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля в оккупированном Турцией сирийском Африне произошел крупный террористический акт, жертвами которого стали по меньшей мере 47 человек. В Анкаре поспешили обвинить в организации взрыва Рабочую партию Курдистана (РПК).

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