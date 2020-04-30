Сеул, , 10:21 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительное сокращение уровня поддержки политики главы Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

По данным опроса, проведенного с 27 по 29 апреля среди 1509 человек старше 18 лет, уровень поддержки составил 60,6%, что на 3,1% меньше по сравнению с прошлой неделей. Не одобряют деятельность президента 35,4% респондентов, что на 3% выше, чем неделю назад. От ответа воздержались 4%.

Эксперты отмечают, что на ухудшение показателей, вероятно, связан с недавними скандалами о сексуальных домогательствах, в которых подозревается бывший мэр города Пусана.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» сократился на 7,4%, до 45,2%, партии Объединённая партия будущего — на 0,2%, до 28%, Партии справедливости — на 0,2%, до 5%. Однако уровень поддержки Открытой демократической партии, напротив, вырос — на 1,3%, до 4,6%, Народной партии — на 1,1%, до 4,2%.