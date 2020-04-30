Вена, , 10:17 — REGNUM Соединенным Штатам не удастся реализовать намерения представить себя в качестве участника Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое мнение высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Он подчеркнул, что люди, придумавшие такую идею, «дали плохой совет властям США».

«Попытки США презентовать себя как «участника СВПД» не имеют будущего, — подчеркнул дипломат в Twitter. — Это похоже на издевательство над здравым смыслом».

По словам Ульянова, статус участника СВПД необходим Вашингтону для того, чтобы «попытаться запустить восстановление прежних всех санкций по линии ООН против Ирана» и не допустить продажу оружия Ирану.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета New York Times написала, что Соединённые Штаты планируют настаивать на продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, которое истекает 18 октября. Согласно плану, представленному госсекретарём США Майком Помпео, США, подписавшие иранскую ядерную сделку, продолжают быть участниками соглашения. Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров отвергли новый план США по иранской ядерной сделке.

Напомним, что Иран и шесть мировых держав — США, Великобритания, Франция, Китай, Россия и Германия — достигли знакового ядерного соглашения 14 июля 2015 года. В мае 2018 года Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из СВПД.

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