Вашингтон, 30 апреля 2020, 10:23 — REGNUM Власти Китая желают проигрыша президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах и прикладывают к этому усилия. Об этом сам американский лидер заявил в интервью Reuters.
«Китай делает все возможное, чтобы я проиграл на выборах», — подчеркнул Трамп.
Он полагает, что Пекин заинтересован в победе предполагаемого кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. В КНР, по его словам, рассчитывают, что при Байдене давление в торговых и других вопросах станет меньше.
Китайские власти применяют PR-технологии, добавил Трамп.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в попытке скрыть часть информации о распространении коронавируса нового типа.
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