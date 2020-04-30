Киев, , 10:15 — REGNUM Население Украины будет погибать до тех пор, пока в стране не появится сильный лидер, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 29 апреля в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, на Украине происходит захват власти ставленниками американского финансиста Джорджа Сороса. Экспансии представителей иностранных структур не может противостоять ни президент Украины Владимир Зеленский, ни Верховная рада Украины.

«Зеленский не готов им противостоять, не имеет сил, опыта и полноценной команды… И парламент также подвержен этой экспансии, и его уже нельзя назвать украинским — треть Рады сегодня борется за интересы своих хозяев, а не украинского народа!» — рассказал Кива.

Он уверен, что идея о назначении на должность в правительстве Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили также вписывается в эту картину.

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«Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет чёткая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнёров. Нам нужна сильная партия у власти», — подытожил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Дарья Володина предложила заменить украинский парламент представительством Международного валютного фонда (МВФ), чтобы при принятии государственных решений на Украине не возникало никаких споров.

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