Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

«Мы знаем, что, когда врачи пытались рассказать об этом, (власти Китая) им не позволяли. Мы знаем, что они пытались скрыть это», — сказал он.

Он добавил, что власти Соединенных Штатов «обязаны сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в нанесении ущерба мировой экономике».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты обвинили Китай в том, что он якобы замалчивал сведения о коронавирусе. Также Вашингтон обвиняет Всемирную организацию здравоохранения в том, что она якобы защищает Китай.

Кроме того, из Вашингтона неоднократно звучали обвинения в адрес Китая в утаивании информации о коронавирусе, а также в отсутствии экстренной реакции на COVID-19.

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