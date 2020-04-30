Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM В небе Петербурга в эти минуты проходит первая репетиция праздничного линейного пролёта боевой авиации, который официально состоится 9 мая, в День Победы. Над центром Северной столицы в парадном строю прошли военно-транспортные борты и несколько звеньев истребителей.

Истребители над Петербургом (архивное фото) Валентин Илюшин © ИА REGNUM

Напомним, 9 мая 2020 года в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне более ста боевых самолётов и вертолётов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в День Победы пролетят над Санкт-Петербургом и еще 11 городами дислокации войск Западного военного округа.

Будут задействованы многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», ударные вертолеты Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.

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