Псков, , 09:58 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ограничил гражданским и муниципальным служащим региона выезд за пределы области на период борьбы с коронавирусной инфекцией. Запрет касается не только собственно чиновников, но и сотрудников государственных учреждений области, унитарных региональных и муниципальных предприятий, других организаций, созданных Псковской областью и органами МСУ. Областным депутатам и еще ряду лиц также ограничили перемещения.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о мерах по противодействию распространению COVID-19 на территории региона, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

В частности, до 15 мая ограничены выезды за пределы Псковской области для лиц, замещающих государственные должности в региональных органах исполнительной власти, а также для государственных гражданских служащих Псковской области и лиц, замещающих в органах госвласти региона должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы.

Исключение сделано только для служебных командировок или поездок неотложного характера, согласованных с руководителем аппарата областной администрации.

Кроме того, выезд за пределы Псковской области временно ограничен для депутатов Псковского областного собрания, а также лиц, занимающих госдолжности в избирательной комиссии Псковской области, Счетной палате Псковской области. До 15 мая они смогут покинуть Псковскую область только для служебных командировок и поездок, носящих неотложный характер, согласованных с руководством.

Главам муниципалитетов Псковской области до 11 мая предписано находиться на территории своих муниципальных образований и обеспечить «невыезд» за пределы области лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, лиц, замещающих в органах МСУ должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.

Так же, как в случае с областными ГУПами и госучреждениями, в запретный список включены работники муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных организаций, созданных муниципальными образованиями Псковской области. Разрешены только служебные командировки и согласованные с руководством поездки неотложного характера.

Как разъясняют в оперативном штабе Псковской области, согласно федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», региональным властям дано право устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности. А именно такой режим действует сегодня в регионе. А Указом президента № 239 главам субъектов РФ предписано обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, что и делает губернатор Псковской области своими решениями.

«Для депутатов и муниципальных чиновников исключений указанными актами федерального законодательства не установлено», — заметили в оперштабе.

По данным на 29 апреля, в Псковской области выявлено 149 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 15 человек, скончались 11 человек.

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