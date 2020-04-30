Нью-Йорк, США, , 09:03 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в сирийском городе Африн, говорится на сайте организации.

«Генеральный секретарь решительно осуждает вчерашний ужасающий взрыв, который произошел на оживленном рынке в Африне на севере Сирии», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, террористический акт, жертвами которого стали по меньшей мере 46 человек, произошел в сирийском Африне 29 апреля, на территории, оккупированной турецкими военными. Анкара поспешила обвинить в преступлении членов Рабочей партии Курдистана.

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