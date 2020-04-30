Пекин, , 09:13 — REGNUM Коллективный ответ, преодоление политической конфронтации в масштабах мира и регионов нужны для борьбы с такими вызовами, как пандемия коронавируса нового типа. Об этом заявил 30 апреля ТАСС генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов.

«Коронавирус отнюдь не последнее испытание глобального масштаба», — подчеркнул Норов.

Это стоит осознать всем странам и стремиться к сотрудничеству на принципах взаимной поддержки и совместного развития. Преодоление политической конфронтации, отказ от национализма, протекционизма и популистских идей являются важнейшими задачами, отметил он.

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